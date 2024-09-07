В Киеве на Оболони произошел масштабный пожар: дым был виден в нескольких районах. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в субботу, 7 сентября, произошел масштабный пожар в районе залива Верблюд. Образовавшийся на месте дым виден в нескольких районах города.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Кадры дымового занавеса от масштабного пожара в районе залива Верблюд на Оболони", – говорится в сообщении к опубликованным фото и видео.

Из собственных источников стало известно, что огнем охватило около одного гектара травяной подстилки. На месте происшествия работают спасатели. Образовавшийся на месте дым виден в нескольких районах города.

Напомним, в Киевской области в среду, 4 сентября, пожарные локализовали пожар на открытой территории площадью 421 га. Возгорание возникло накануне, специалисты радиационно-химической защиты проводят постоянное обследование территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области во время тушения травяного настила спасатели обнаружили тело 82-летней женщины. Предварительно пенсионерка погибла во время обжига сухостоя.

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