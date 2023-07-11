ДТП в Киеве: при въезде на мост Патона столкнулись три автомобиля. Фото и видео

Во вторник, 11 июля, в Киеве на въезде на мост Патона произошло ДТП. Там столкнулись три авто, в результате чего образовалась пробка в обе стороны.

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Предварительно, обошлось без серьезных травм. Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как видно на кадрах, по крайней мере один из автомобилей вылетел на дорожные блоки и получил повреждения.

Напомним: 8 июля в Киеве водитель автомобиля Opel не справился с управлением и въехал в опору магазина напротив метро "Васильковская". К счастью, водитель остался жив. Пока неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

А 5 июля на Окружной дороге в Киеве автомобиль Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Киеве, в котором погиб военнослужащий Вадим Бондаренко, был пьян во время аварии. Данные выводы сделаны исходя из результатов судебно-психологической экспертизы;

– 29 июня на проспекте Николая Бажана в Киеве легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП есть пострадавшие.