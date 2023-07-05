В Киеве Infinity на скорости протаранил столб: у авто оторвало колесо, есть пострадавший. Фото и видео

В Киеве в среду, 5 июля, на Окружной дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, на Окружной дороге водитель Infinity не справился с управлением и въехал в столб. Мужчину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение", – рассказали правоохранители.

На публикованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия ДТП. Infinity получил серьезные механические повреждения, в частности, у машины в результате аварии оторвало одно из передних колес.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 29 июня, на проспекте Николая Бажана, предварительно, легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП есть пострадавшие. В Белоцерковском районе Киевской области в субботу, 1 июля, легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Копылов Киевской области произошла авария с участием автобуса MAN и легковушки. В результате ДТП травмы получили двое малолетних детей-пассажиров последнего авто, водитель автобуса скрылся с места происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!