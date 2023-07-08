ДТП в Киеве: на Васильковской автомобиль влетел в опору магазина. Видео

Вечером субботы, 8 июля, в Киеве произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в опору магазина.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В то же время, на Facebook-странице Сергея Доценко появилось видео с места происшествия (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП произошло напротив метро "Васильковская". На кадрах видно, что пострадал автомобиль марки Opel.

Полицейские уже на месте аварии. Однако обстоятельства ДТП пока неизвестны.

К счастью, водитель остался жив. Пока неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент решается вопрос о госпитализации шофера.

Как известно, в Киеве в среду, 5 июля, на Окружной дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Копылов Киевской области произошла авария с участием автобуса MAN и легковушки. В результате ДТП травмы получили двое малолетних детей-пассажиров последнего авто, водитель автобуса скрылся с места происшествия.

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