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ДТП в Киеве: на Васильковской автомобиль влетел в опору магазина. Видео

Ульяна Виноградова
Происшествия
1 минута
3,7 т.
ДТП в Киеве: на Васильковской автомобиль влетел в опору магазина. Видео

Вечером субботы, 8 июля, в Киеве произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в опору магазина.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В то же время, на Facebook-странице Сергея Доценко появилось видео с места происшествия (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Киеве: на Васильковской автомобиль влетел в опору магазина. Видео

ДТП произошло напротив метро "Васильковская". На кадрах видно, что пострадал автомобиль марки Opel.

Полицейские уже на месте аварии. Однако обстоятельства ДТП пока неизвестны.

К счастью, водитель остался жив. Пока неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент решается вопрос о госпитализации шофера. 

Как известно, в Киеве в среду, 5 июля, на Окружной дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Копылов Киевской области произошла авария с участием автобуса MAN и легковушки. В результате ДТП травмы получили двое малолетних детей-пассажиров последнего авто, водитель автобуса скрылся с места происшествия.

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