Судья Тандыр, чей автомобиль сбил насмерть нацгвардейца, был пьян – ГБР

Судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Киеве, в котором погиб военнослужащий Вадим Бондаренко, был пьян во время аварии. Данные выводы сделаны исходя из результатов судебно-психологической экспертизы.

Видео дня

По данным источника OBOZREVATEL, судья Тандыр намеренно испортил взятые у него после смертельного ДТП биологические образцы. Однако, утверждает источник, несмотря на то, что не удалось определить точное содержание алкоголя в крови, есть результаты других экспертиз.

"То есть, факт того, что судья был в состоянии алкогольного опьянения, можно считать доказанным", – говорит источник.

В то же время издание "Факты" со ссылкой на Государственное бюро расследований пишет, что Тандыр с помощью специальных юридических знаний и профессиональных навыков пытался скрыть следы алкогольного опьянения.

Кроме того, он принимал меры по предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

Однако следствие уже провело ряд экспертиз, доказавших обратное. При этом некоторые экспертизы пока еще находятся на завершающей стадии.

"По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра на момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения доказан. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы", – сообщает пресс-служба ДБР.

Как известно, за пять минут до полуночи 26 мая автомобиль Lexus совершил наезд на нацгвардейца, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосту. В результате наезда 22-летний боец НГУ Вадим Бондаренко погиб на месте аварии.

За рулем авто после аварии обнаружили Тандыра, который заявил, что в момент столкновения был в автомобиле, но не за рулем. По его словам, водитель, "на самом деле управлявший транспортом", сбежал.

В "Лексусе" Тандыра была обнаружена бутылка из-под спиртного, но судья после ДТП отказался проходить тесты на наличие алкоголя в крови. Свою вину в аварии он отрицал. Впоследствии у него принудительно отобрали биологические образцы, результаты которых еще ожидаются.

Против Тандыра возбуждено уголовное производство. Его задержали и отправили в СИЗО до 21 июля без права выхода под залог. Если вина судьи будет доказана, ему "светит" до 10 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам активистов, судья Алексей Тандыр якобы неоднократно помогал пьяным водителям избежать ответственности. Они утверждают, что он закрыл админпроизводство по факту совершения подобного ДТП другим судьей.

Отец погибшего нацгвардейца рассказал, что Тандыр не извинился перед его семьей. Родные Вадима Бондаренко вспоминают, что он был лидером и с детства мечтал стать военным.

Как писал OBOZREVATEL, ранее он пытался "уладить" вопрос с экспертным учреждением с целью получения нужного ему заключения об отсутствии в крови алкоголя на момент ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!