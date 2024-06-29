ДТП в Киеве: автомобиль сбил человека на проспекте Бажана. Видео

В Дарницком районе города Киева поздно вечером 29 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Пока неустановленный автомобиль сбил человека на проспекте Бажана.

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Об этом в сети сообщают очевидцы. Официальной информации от правоохранительных органов столицы не было, хотя на месте ДТП их видели.

Люди сообщают, что сбитого мужчину забрала скорая помощь. При этом он оставался в сознании.

Также передают, что на выезде из Киева в Новоселки на трассе водитель не успела среагировать и сбила оленя. К сожалению, все произошло настолько быстро, что олень погиб на месте.

Ранее в Печерском районе Киева произошла авария с участием мотоциклиста и легковушки. В результате ДТП возникла пробка на бульваре Леси Украинки в сторону улицы Михаила Бойчука, пострадавшая.

Напомним, что в Бориспольском районе Киевской области водитель Audi, пытаясь скрыться от правоохранителей, въехал в здание АЗС. Как оказалось, мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался.

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