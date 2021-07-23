ДТП с участием судьи Колегаевой в Киеве: стали известны окончательные результаты экспертизы

У судьи Деснянского районного суда Киева Светланы Колегаевой в крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. Это показали результаты наркологической экспертизы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Освидетельствование у врача-нарколога было после того, как женщина отказалась "продувать" прибор Драгер.

"В данном случае это окончательные результаты экспертизы. Теперь дело за правоохранителями", – рассказал наш собеседник.

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Отметим, что за аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность. Согласно КУоАП, женщине грозит штраф 17 ты. грн. с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Кроме того, на судью уже был составлен админпротокол за нарушение правил дорожного движения – ей грозит штраф в размере 850 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Напомним, в Киеве на улице Приречной женщина-водитель, предварительно – в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в электроопору. По словам очевидцев, после столкновения машину отбросило на дерево и смяло часть со стороны водительского кресла. Как стало известно OBOZREVATEL, за рулем Audi находилась судья Светлана Колегаева.

По данным ТСН женщину проверяли на приборе Драгер дважды и оба раза показали превышение нормы до шести раз, но была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки.

Тем временем, сама Колегаева позвонила в суд и сообщила, что идет на больничный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Большая Васильковская мужчина на моноколесе, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и упал. В результате происшествия девайс отлетел в сторону и повредил автомобиль Infiniti.