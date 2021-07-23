ДТП с участием судьи Колегаевой в Киеве: стали известны окончательные результаты экспертизы

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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Судья сама согласилась поехать к эксперту-наркологу

У судьи Деснянского районного суда Киева Светланы Колегаевой в крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. Это показали результаты наркологической экспертизы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Освидетельствование у врача-нарколога было после того, как женщина отказалась "продувать" прибор Драгер.

"В данном случае это окончательные результаты экспертизы. Теперь дело за правоохранителями", – рассказал наш собеседник.

Судья на месте ДТП.
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Отметим, что за аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность. Согласно КУоАП, женщине грозит штраф 17 ты. грн. с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, на судью уже был составлен админпротокол за нарушение правил дорожного движения – ей грозит штраф в размере 850 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Напомним, в Киеве на улице Приречной женщина-водитель, предварительно – в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в электроопору. По словам очевидцев, после столкновения машину отбросило на дерево и смяло часть со стороны водительского кресла. Как стало известно OBOZREVATEL, за рулем Audi находилась судья Светлана Колегаева.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

По данным ТСН женщину проверяли на приборе Драгер дважды и оба раза показали превышение нормы до шести раз, но была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки.

Тем временем, сама Колегаева позвонила в суд и сообщила, что идет на больничный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Большая Васильковская мужчина на моноколесе, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и упал. В результате происшествия девайс отлетел в сторону и повредил автомобиль Infiniti.

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