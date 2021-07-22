В Киеве судья на скорости влетела в столб и едва не снесла людей: кто она и что ей за это грозит. Фото и видео

Женщина, которая, вечером 21 июля находясь за рулем Audi устроила аварию в Оболонском районе столицы, является судьей Деснянского районного суда Киева Светланой Колегаевой. На нее был составлен админпротокол по статье 124 КУоАП.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, за нарушение правил дорожного движения ей грозит штраф в размере 850 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до года (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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"Предварительно было установлено, что, двигаясь по улице Приречной на большой скорости водитель Audi не справилась с управлением и въехала в столб. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что у женщины были замечены признаки алкогольного опьянения. Ей предложили пройти освидетельствование с помощью прибора Драгер. Она отказалась это делать, но согласилась поехать к врачу-наркологу.

"Результаты должны быть в течение недели", – резюмировал наш собеседник.

По данным ТСН женщину проверяли на приборе Драгер дважды и оба раза показали превышение нормы до шести раз, но была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки. Теперь окончательных выводов придется ждать дольше.

Там время, судья сегодня позвонила в суд и сообщила, что идет на больничный.

Напомним, в Киеве вечером в среду, 21 июля в районе Оболонь на ул. Приречной женщина-водитель, предварительно в состоянии алкогольного опьянения врезалась в электроопору. Часть данного микрорайона осталась без света.

По словам очевидцев, после столкновения машину отбросило на дерево и смяло часть со стороны водительского кресла.

"В частности, дерево задержало автомобиль, и он не наехал на людей, которые в тот момент находились недалеко на улице", - рассказали свидетели аварии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в ночь с 21 на 22 июля под колесами автомобиля Audi погиб мужчина. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.