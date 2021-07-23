В Киеве мужчина на моноколесе упал на проезжей части и повредил Infiniti. Видео

В Киеве на улице Большая Васильковская мужчина на моноколесе, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и упал. В результате происшествия электротранспорт отлетел в сторону и повредил автомобиль Infiniti.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам, владельцу моноколеса понадобилась помощь медиков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"К сожалению, без пострадавших не обошлось. Хотя на видео выглядит так, что с мужчиной, который ехал на электротранспорте, все хорошо. Но когда прошел шок от ситуации, стало понятно, что травмы есть и пришлось вызвать скорую помощь", – рассказал Билошицкий.

Видео дня

Полицейский добавил, что пользователи электротранспорта довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

Он посоветовал им быть максимально внимательными и осторожными, и заботиться о своей безопасности:

пользоваться шлемами, наколенниками и другими индивидуальными средствами защиты;

следить за дорожным покрытием, препятствиями;

быть заметными – надевать светоотражающую одежду.

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