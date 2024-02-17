Была напугана и звала маму: в Киевской области полицейские помогли 3-летней девочке, которая закрылась в доме. Видео

В селе Столпяги Киевской области правоохранители помогли 3-летней девочке, которая случайно закрылась сама в доме. Это случилось, когда ее мама на минуту вышла из дома.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Пока ребенку ничего не угрожает.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что в селе Столпяги женщина на минуту вышла из частного дома и его 3-летний ребенок закрыл дверь изнутри на защелку. Малолетняя была испугана, плакала и звала маму.

"О происшествии в полицию сообщила взволнованная мать маленькой девочки 16 февраля утром. Также в доме находилась беспомощная 85-летняя бабушка, которая помочь ситуации не могла. Правоохранители Переяславского отдела полиции Киевской области Виталий Лопата и Роман Пономаренко вовремя отреагировали и оперативно открыли окно в доме. Уже через мгновение полицейские передали малыша матери. К счастью, с девочкой все хорошо", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, работники патрульной полиции помогли доставить в больницу пятимесячную девочку. Патрульные среагировали мгновенно, поэтому ребенок сейчас находится в безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители пришли на помощь мальчику, который остался сам дома и не мог объяснить, где живет. Инспекторы нашли его маму, а пока она ехала домой, поддерживали и разговаривали с ним.

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