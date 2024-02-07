"Я не знаю, где родители": в Киеве патрульные помогли 6-летнему мальчику, который был сам дома. Видео

В Киеве правоохранители пришли на помощь мальчику, который остался сам дома и не мог объяснить, где живет. Инспекторы нашли его маму, а пока она ехала домой, поддерживали ребенка и разговаривали с ним.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Пока ребенку ничего не угрожает.

"Доверие самых маленьких – самое ценное сокровище для полицейского. "Мне страшно. Я проснулся сам дома и не знаю, где родители. Помогите!", – с такими словами позвонил полиции 6-летний мальчик в Голосеевском районе Киева. Маленький заявитель не знал домашнего адреса, однако смог объяснить диспетчеру спецлинии, где проживает, ориентируясь на вид из окна. Счастью ребенка не было предела, когда за окном он увидел автомобиль патрульных", – рассказал Билошицкий.

По его словам, правоохранители постоянно общались с ребенком, пока искали его мать. С ней смогли связаться с матерью молодого человека и сообщили ей о происшествии. Как выяснилось, женщина уехала на работу и оставила ребенка самого. Она быстро вернулась домой и открыла дверь квартиры.

"Патрульные убедились, что ребенок не пострадал и познакомился со смелым маленьким заявителем. Инспекторы провели профилактическую беседу с матерью. В дальнейшем все обстоятельства будут выяснять работники ювенальной превенции", – добавил Билошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники патрульной полиции помогли доставить в больницу пятимесячную девочку. Патрульные среагировали мгновенно, так что ребенок сейчас в безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!