Авиакатастрофа в Броварах: специалисты расшифровали ''черный ящик'' из вертолета

Специалисты расшифровали "черный ящик", который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

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Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Суспільне. Расследование еще не завершено.

"Для меня лично это большая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были в этом месте, в это время, дети. Продолжается расследование. "Черный ящик" был найден и отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же, как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов", – заявил Шмыгаль.

Глава украинского правительства уточнил, что, по его мнению, результаты следствия станут известны в ближайшее время.

"Там действительно уже большая работа проделана, есть такие ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из "черного ящика", они сохранены, качественные. То есть следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, были травмированы 25 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины инициировали обращение по переименованию одной из улиц Киева в честь Дениса Монастырского, погибшего в результате авиакатастрофы в Броварах. Соответствующий документ подписали 150 народных избранников.

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