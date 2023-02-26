Одну из улиц Киева могут переименовать в честь Монастырского, – нардеп

В Верховной раде Украины инициировали обращение по переименованию одной из улиц Киева в честь Дениса Монастырского, погибшего в результате авиа катастрофы в Броварах. Соответствующий документ подписали 150 народных избранников.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Украины Анна Янченко. Окончательное решение должны принять городские власти.

"Денис Монастырский был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и великим государственником. Поэтому считаю своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса. Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского", – написала Янченко.

По ее словам, под соответствующим обращением к киевскому самоуправлению уже подписалось 150 народных депутатов. Она добавила, что в ближайшее время планирует встретиться со столичными властями по этому вопросу.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, были травмированы 25 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поделился снимком с министром иностранных дел Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным, погибшим в авиакатастрофе 18 января в Броварах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!