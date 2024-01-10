Авария с маршруткой и массовое столкновение автомобилей: в Киеве произошло сразу несколько ДТП на Окружной дороге. Фото и видео

В Киеве на Большой Окружной дороге вечером в среду, 10 января, произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Участницей одной из аварий стала маршрутка.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Очевидцы поделились в сети фотографиями и видео ДТП.

Автомобилисты сообщают, что дорога была очень скользкой. Возможно, это и стало причиной массовых столкновений авто.

"Покрытие – тупо стекло. Берегите себя!" – написал Telegram-канал "Киев сейчас".

Другие столичное сообщество отметило: на Окружной "скользко настолько, насколько это вообще можно себе представить".

На дистанции около километра очевидцы насчитали сразу шесть аварий.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Утром 10 января в Шевченковском районе Киева возле станции метро "Дорогожичи" легковушка протаранила троллейбус. В результате ДТП образовалась пробка, движение общественного электротранспорта на нескольких маршрутах задерживалось.

– Вечером 9 января на Печерске в столице автомобиль вылетел с дороги и врезался в магазин посуды, размещенный на первом этаже многоэтажного жилого здания.

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