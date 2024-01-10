В Киеве на Дорогожичах легковушка протаранила троллейбус: возникла пробка. Видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 10 января, возле станции метро "Дорогожичи" легковушка протаранила троллейбус. В результате ДТП образовалась пробка, задерживается движение нескольких маршрутов общественного электротранспорта.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"Вблизи станции метро "Дорогожичи" произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Mini. К счастью, без пострадавших, но пробка обеспечена", – говорится в сообщении.

Кроме того, позже к ДТП присоединился еще один троллейбус, который хотел проехать мимо. Движение транспорта почти полностью перекрыто.

Как уточнили в пресс-службе КП "Киевпасстранс", в результате аварии задерживается движение троллейбусов № 19, 22к, 23, 27, 30, 31 на улице Дорогожицкой в направлении улицы Туполева и станции метро "Почайна".

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 7 января, на трассе Киев – Одесса столкнулись две легковушки. Одного из водителей, у которого были признаки опьянения, с травмами доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, под Киевом на Гостомельском шоссе в среду, 10 января, произошла авария с участием легковушки и грузовика с прицепом, который перевозил дрова. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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