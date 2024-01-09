В Киеве водитель легковушки не справился с управлением и протаранил магазин. Видео

В Киеве вечером 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие на Печерске. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в магазин посуды, размещенный на первом этаже многоэтажного жилого здания.

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Фото и видео с места аварии делились столичные Telegram-каналы. ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в районе пересечения с улицей Джона Маккейна.

По данным нашего издания, водитель легкового авто мог превысить скорость и не справиться с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части. Ее "остановила" витрина магазина. На месте столкновения работали полицейские и медики.

Предварительно – пострадавших нет. Все обстоятельства того, что произошло, должны выяснить правоохранительные органы.

Как писал OBOZ.UA:

– 4 января в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Оказалось, что нарушитель находился за рулем в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

– В Печерском районе Киева 3 января произошла авария с участием сразу семи автомобилей. Машины столкнулись на бульваре Николая Михновского.

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