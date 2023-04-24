Предприниматель Сомхвишили, стремящийся отсудить у Киева $100 млн, причастен к ремонту российских самолетов – СМИ

Бизнесмен Тамаз Сомхвишили, согласно расследованию грузинских журналистов, причастен к ремонту российских боевых самолетов и является партнером пророссийского грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.

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При этом российское гражданство Сомхишвили подтверждено ГУР Минобороны. Об этом сообщил "Униан", ссылаясь на издание Kyiv Post.

В публикации приводится цитата депутата грузинского парламента, бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, объяснившей отказ Грузии предоставить военную помощь Украине тем, что в стране до сих пор сильны позиции пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.

"Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, заработавший свое состояние в россии в начале 1990-х годов, сейчас имеет значительное влияние в Грузии. В 2012 году он стал премьер-министром, но в следующем году подал в отставку и остался в тени", – объяснила она.

В Kyiv Post подчеркивают, что Тамаз Сомхишвили является партнером Иванишвили. А его компания "ТАМ-Менеджмент" работает на мощностях государственного Тбилисского авиационного завода, где занимается ремонтом и модернизацией российских самолетов СУ-25, вертолетов МИ-24, МИ-8 и зенитно-ракетных комплексов Р60/73 класса "воздух-воздух".

"ТАМ-Менеджмент имеет представительство в москве и входит в состав авиастроительной компании "Сухой". Российские реестры свидетельствуют, что компания активно выполняет контракты от имени министерства обороны россии", – говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что Сомхишвили получил британское гражданство в 2017 году и является владельцем грузинской бизнес-группы TS Holding, в состав которой входит компания "ТАМ-Менеджмент". В статье цитируют украинского политолога Виталия Кулика, напомнившего, что бизнес-партнерство Сомхишвили и Иванишвили подтверждается информацией из грузинских государственных реестров юридических лиц. Политолог отметил, что семья Иванишвили попала под санкции в октябре 2022 года.

"Сомхишвили, по рекомендации Иванишвили, был назначен руководителем "ТАМ Менеджмент", а тот, в свою очередь, назначил своего родственника Георгия Сомхишвили руководителем совместных дел на Тбилисском авиационном заводе. Оба имеют как британское, так и российское гражданство", – приводит издание слова. Кулика.

Также в статье Kyiv Post подчеркивается, что российское гражданство Тамаза Сомхишвили подтверждено Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на судебных заседаниях в Киеве. Также издание приводит некоторые детали биографии грузинского бизнесмена и суть его претензий к киевским властям.

"В 1990-х годах он был генеральным директором российских компаний "Лукойл", "Лукойл Маркетс" и "Роснефтекспорт". Сомхишвили также является фигурантом расследования Pandora Papers. Он обвиняется в организации преступных схем в Киеве и Одессе, связанных с изъятием земли из коммунальной собственности. Украинская компания Сомхишвили "Киевский терминал" требует от города Киева компенсации в размере 100 миллионов долларов за инвестиционное соглашение, по которому не было выполнено никаких работ, и которое было разорвано по взаимному согласию сторон в 2013 году", –говорится в статье.

Как выяснил журналист Сергей Иванов, Forbes Georgia снял рекламную статью о Тамазе Сомхишвлиле, с помощью которой тот собирался усилить свои позиции накануне судебного заседания, на котором будут рассматриваться его претензии к КГГА по компенсации в $100 млн. Сергей Иванов обратился к владельцам Forbes – Integrated Whale Media Investments и the Forbes family – с просьбой разобраться в ситуации, в которую попала грузинская франшиза издания.