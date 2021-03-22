Вандализм на Банковой: история здания Офиса президента. Фото

В Украине продолжает греметь скандал вокруг здания Офиса президента на улице Банковой, 11, которое 20 марта было атаковано сторонниками акции протеста против уголовного преследования Сергея Стерненко. Как результат, сооружение было облито краской, окна в дверях были выбиты, а площадь перед ОП превратилась в поле с многочисленными, часто нецензурными надписями.

OBOZREVATEL вспомнил историю одного из главных зданий страны, которое, к тому же является памятником архитектуры национального значения.

В Офисе президента уже успели подсчитать ущерб нанесенный памятнику архитектуры во время беспорядков 20 марта 2021 года. Согласно данным специалистов на отмывку гранитного цоколя здания и наведения порядка вокруг нужно потратить 2 миллиона гривен. И хотя не все эксперты согласны с этими цифрами, но факт остается фактом – один из символов страны, исторический памятник был подвергнут вандализму.

В конце ХІХ века на месте нынешнего здания ОП стоял особняк Фридриха Меринга, который сдавался в аренду Киевскому военному округу. Уже во время национально-освободительных соревнований 1917-1921 годов здание в первый раз стало центром украинской государственности. В 1918 году, в здании разместился Генштаб УНР, а затем Генштаб Украинской Державы.

После поражения Украинской Революции в здании разместился штаб КВО уже советской Украины. А после переезда столицы Украины из Харькова в Киев (1934 год - Ред.) возникла потребность в постройке новых административных зданий и реконструкции города. Так появились нынешние сооружения Кабмина, Верховной Рады, МИДа, квартал жилых домов на Липках и нынешний Офис президента.

Работы по возведению исполинского здания начали в 1936 году. Иона Якир, который был главнокомандующим войсками КВО потребовал, чтобы сооружение его ведомства должно быть не ниже дома НКВД на нынешней улице Грушевского (здание Кабмина – Ред.).

Архитектором здания был известный зодчий Сергей Григорьев. Ему удалось объединить старые корпуса КВО в один объем и придать сооружению монументальный вид в духе сталинского ампира. Хотя в интерьере здания было целое смешение стилей – от классики до украинского барокко. Фасад ОП с удлиненным крыльями, массивным ризалитом со вставной колоннадой коринфского ордера поражает многих до сих пор.

Цоколь здания облицевали полированным гранитом. Цвет фасада здания изначально был серым. Белым он стал уже во времена Независимой Украины.

Впрочем, довольны были не все. На съезде архитекторов в 1937 году творение Григорьева раскритиковал выдающийся режиссер Александр Довженко. Мол, такое монументальное сооружение давит на киевские холмы и сильно "перегружает" облик столицы. Все же, к 1939 году административный шедевр Григорьева был достроен.

Одна из особенностей памятника – четыре шара из лабрадорита в чугунных ложах с четырьмя лапками. Они символизировали глобус, который был изображен на гербе СССР. Подобные шары авторства того же Григорьева сохранились и на Лыбедском путепроводе.

Якир, который хотел получить монументальное здание, не успел в нем и поработать – командарма расстреляли в 1937 году, а уже в 1938 году советская репресивно-карательная машина "проехалась" по высшему командному составу Красной Армии. Это был своеобразный "подарок" от Сталина на 20 годовщину ее создания.

Во времена ІІ Мировой войны здание служило нацистам. В нем они оборудовали Киевский генералкомиссариат. Именно тогда этот дом стали фотографировать. Бывший штаб КВО обвешали немецкими флагами со свастикой, а все улицы и площади вокруг переименовали. Например, сама Банковая превратилась в Бисмаркштрассе.

Генералкомисариат занимался многими вопросами управления столицей Украины. Здесь существовал отдел труда, который занимался отправлением киевлян на принудительную работу в Германию. Были в здании и отделы пропаганды, контроля за заготовку сельхозпродукции и снабжение оккупационных войск.

К счастью, к концу войны здание не было сильно разрушено и его восстановили, после чего разместили здесь ЦК Компартии Украины. Здесь были "офисы" всех послевоенных секретарей ЦК КПУ – от Никиты Хрущева до Станислава Гуренко.

Во времена Независимости монументальное сооружение ЦК приспособили под нужды Администрации президента Украины, которая не раз меняла свое название. В 2005 году стала Секретариатом, затем снова Администрацией, а с 2019 – Офисом президента. В 2019 году была идея переезда ОП в Украинский Дом, но она не нашла своего развития. Шедевр Григорьева созданный для властей продолжает им же и служить, а также является визитной карточкой всей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, возле Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протест закончился погромами, во время которых один человек был задержан.

При этом организатор протеста Сергей Филимонов заявил, что бить стекла не планировалось, салют здание не повредил, а краску оставляли на лестнице для всех желающих.