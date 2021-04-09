В Киевском облсовете депутаты чуть не подрались из-за "вербовки людей". Видео 18+

В Киевском областном совете 8 апреля произошел конфликт с оскорблениями между нардепом от ВО "Батьківщина" Константином Бондаревым и местным депутатом Владимиром Сабадашем из "За будущее".

Ссора произошла перед началом сессии. Видео инцидента поделилась на своей странице в Facebook депутат Татьяна Самойленко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Бондарев обвинял Сабадашева в "вербовке его людей" и угрожал избить своего оппонента. Мужчин пытались разборонить.

"Если ты еще раз будешь моих людей вербовать, я тебя..." – нецензурно высказался Бондарев.

Сабадаш предлагал выйти и "поговорить", после чего Бондарев стал хватать депутата за одежду.

Конфликт, очевидно, удалось решить – Самойленко также показала кадры, как депутаты жали друг другу руки. Они улыбались, словно ничего не произошло.

Депутаты почти подрались Скриншот видео

Скриншот видео

Позже Сабадаш сообщил в Facebook, что у Бондарева произошел эмоциональный всплеск, и он уже извинился за свое поведение.

Осторожно, нецензурная лексика!

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, между украинским журналистом Юрием Бутусовым и бывшим народным депутатом, лидером партии "Наши" Евгением Мураевым произошел конфликт в прямом эфире, который едва не перерос в потасовку.