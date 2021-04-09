У Київській облраді депутати ледь не побилися через "вербування людей". Відео 18+

У Київській обласній раді 8 квітня стався конфлікт з образами між нардепом від ВО "Батьківщина" Костянтином Бондарєвим і місцевим депутатом Володимиром Сабадашем із "За майбутнє".

Сварка виникла перед початком сесії. Відео інциденту поділилася на своїй сторінці у Facebook депутатка Тетяна Самойленко (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Бондарєв звинувачував Сабадашева у "вербуванні його людей" і погрожував побити свого опонента. Чоловіків намагалися розборонити.

"Якщо ти ще раз будеш моїх людей вербувати, я тебе..." – нецензурно висловився Бондарєв.

Сабадаш пропонував вийти і "поговорити", після чого Бондарєв почав хапати депутата за одяг.

Конфлікт, очевидно, вдалося вирішити – Самойленко також показала кадри, як депутати тиснули один одному руки. Вони посміхалися, наче нічого й не сталося.

Депутати майже побилися Скриншот із відео

Скриншот із відео

Пізніше Сабадаш повідомив у Facebook, що у Бондарєва стався емоційний сплеск, і він уже перепросив за свою поведінку.

Обережно, нецензурна лексика!

Скриншот

Як раніше писав OBOZREVATEL, між українським журналістом Юрієм Бутусовим і колишнім народним депутатом, лідером партії "Наші" Євгеном Мураєвим стався конфлікт у прямому ефірі, який ледь не переріс у бійку.