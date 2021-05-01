В КГГА пояснили, почему не запретили марш в честь СС 'Галичина'

Местные власти не выдают разрешений, а также не согласовывают и не могут запретить проведение мирных акций и собраний.

Таким образом в Киевской городской государственной администрации пояснили проведение в столице марша в честь создания дивизии "Галичина". Поясняется, что право на подобные мероприятия гарантировано гражданам Конституцией.

"В соответствии с процедурой, организаторы ставят в известность городскую власть и правоохранителей о проведении той или иной акции. В частности, по информации КГГА, марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок", – подчеркнули столичные власти.

В то же время в заявлении сказано, что пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания.

Также в КГГА добавили, что общественный порядок во время акций обеспечивают правоохранительные органы, которые могут привлечь к ответственности граждан, если те нарушают закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля, в Киеве состоялся марш в честь дня создания дивизии "Галичина". Он начался на Арсенальной площади, а закончился на Майдане Незалежности.

Организаторы мероприятия заявили, что они хотели почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию, чтобы не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

В Верховной Раде Украины на следующий день осудили марш, который состоялся накануне в Киеве, заявив, что он был направлен на популяризацию войск СС.

Позднее акцию осудили и в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.