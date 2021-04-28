В Киеве проходит марш в честь создания дивизии 'Галичина'. Онлайн-трансляция

В столице Украины Киеве 28 апреля проходит марш в честь дня создания дивизии "Галичина".

Организаторы заявили, что они хотят почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

"Марш символический, поскольку именно 28 апреля 2014 года – очередная годовщина последнего украинского митинга в Донецке в 2014 году, и мы символически чтим всех украинцев, воевавших против московского террора", – сказали они.

Марш начался около 18:00 на Арсенальной площади.

О том, как проходит шествие, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.

18:00 – На Арсенальной площади собралось около 200 человек, большинство из которых молодежь. Также на месте находится много полицейских.

18:28 – Участники акции собрались в две колонны. При этом один из пенсионеров пытался помешать маршу, однако полиция диалога попросила его уйти.

18:40 – Появилось видео старта марша.

18:45 – Участники акции скандируют: "Помни, чужак, кто хозяин Украины", "Слава Украине – смерть врагам!", "Украина – превыше всего!".