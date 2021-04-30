У Зеленского осудили марш в честь СС 'Галичина' и заявили, что власть и правоохранителей 'ввели в заблуждение'

В Офисе президента Украины осудили марш в честь годовщины создания дивизии "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля. У Зеленского выступили против любых проявлений пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном вечером 30 апреля на официальном сайте ОП. Там также акцентировали, что в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о том, что популяризация тоталитаризма запрещена в нашей стране.

"Не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", – отметили в Офисе главы государства .

В ОП ждут реакции Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины на происшествие, они должны установить все обстоятельства и привлечь виновных в нарушении закона к ответственности.

У президента также обратились к Виталию Кличко, председателю Киевской городской государственной администрации, потребовав полного отчета перед жителями столицы о том, почему стало возможным проведение такого мероприятия.

"Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", – резюмировали в ОП.

Напомним, в среду вечером, 28 апреля, в Киеве состоялся марш в честь дня создания дивизии "Галичина". Он начался на Арсенальной площади, а закончился на Майдане Незалежности.

Организаторы мероприятия заявили, что они хотели почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию, чтобы не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

В Верховной Раде Украины на следующий день осудили марш, который состоялся накануне в Киеве, заявив, что он был направлен на популяризацию войск СС.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" во время заседания Верховной Рады 29 апреля вышли к трибуне с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне, устроив акцию "Бессмертный полк".