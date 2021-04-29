В Раде осудили марш в честь создания дивизии 'Галичина'

В Верховной Раде Украины осудили марш в честь создания дивизии "Галичина", состоявшийся накануне в Киеве, заявив, что он был направлен на популяризацию войск СС.

Об этом с трибуны парламента в четверг, 29 апреля, сказал нардеп Даниил Гетманцев из фракции "Слуга народа". Он отметил, что СС является всемирно признанным преступлением, "и по определению, все связанное с СС – это преступление" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести", – подчеркнул "слуга".

Гетманцев также призвал народных избранников почтить минутой молчания память жертв нацизма. Парламентарии поддержали предложение нардепа.

Напомним, в среду вечером, 28 апреля, в Киеве состоялся марш в честь дня создания дивизии "Галичина". Он начался на Арсенальной площади, а закончился на Майдане Незалежности.

Организаторы мероприятия заявили, что они хотели почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию, чтобы не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" во время заседания Верховной Рады 29 апреля вышли к трибуне с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне, устроив акцию "Бессмертный полк".