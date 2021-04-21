Киевские "слуги народа" устроили встречу в элитном комплексе во время локдауна. Видео

Члены фракции "Слуга народа" в Киевском областном совете во время локдауна встретились в загородном отельно-ресторанном комплексе KNZS в Конча-Заспе под столицей.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Политика Страны" в среду, 21 апреля. Издание "Страна" написало, что политики решили собраться якобы для "обсуждения насущных вопросов, связанных с предстоящей заменой руководителя Киевского облсовета" Александра Склярова (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Элитный комплекс KNZS располагается на 1,5 га парковой территории. Там есть гостиница, ресторан, банкетный зал на 200 человек, две летние террасы, беседки-перголы над заливом. Туда можно попасть только по предварительном бронировании столика или отельного номера.

"Слуги" начали собираться около 15:50, а встреча была запланирована на 16:00.

Журналисты заявили, что спустя 30 минут после начала встречи к ресторану проехал патрульный автомобиль. Полицейские посмотрели из окна машины на припаркованные внедорожники и уехали.

Первым в ресторан прибыл Геннадий Слепцов, председатель комитета по вопросам капитального строительства, архитектуры, транспорта, связи, топливно-энергетического обеспечения и развития инфраструктуры объектов. Он приехал на представительской Audi A8 2020 года (цена стартует от 2 500 000 грн).

Далее к депутатам присоединился Вадим Геращенко, секретарь комиссии по вопросам экологии, водных ресурсов, природопользования, земельных отношений, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций. Он приехал на Mercedes GL стоимостью от 2 500 000 грн.

Позже подъехал Андрей Крипак, член комиссии по вопросам здравоохранения, материнства, детства, социальной защиты населения и пенсионеров. Крипак вышел из Mercedes класса ML стоимостью от 1 500 000 грн.

На встрече также были Алексей Мешков, член комиссии по вопросам бюджета и финансов (Mercedes класса S, от 2 500 000 грн), Сергей Потрясаев, член комиссии по вопросам социально экономического развития, промышленности, предпринимательства, агропромышленного комплекса, торговли, регуляторной, инновационно-инвестиционной политики, внешнеэкономических связей и финансового обеспечения развития области (Toyota Land Cruiser 200, от 2 500 000 грн).

В самом конце приехали еще несколько депутатов, среди которых Игорь Колтунов и Денис Сичевой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

"Слуга" Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.