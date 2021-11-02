Под Киевом пьяный патрульный влетел в столб, пассажир авто умер в больнице. Видео момента аварии

В городе Белая Церковь Киевской области в ночь на 28 октября патрульный полицейский совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость и врезался в бетонный столб.

Об этом сообщается в Facebook теруправления Государственного бюро расследований в Киеве. 20-летний правоохранитель за рулем автомобиля Ford Scorpio по бульвару Александрийскому вез домой товарища, с которым они вместе отдыхали (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения и на следующий день скончался в больнице.

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Патрульный подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября в Харькове подросток на Infiniti на большой скорости поехал на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet Aveo. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

28 октября также в Харькове произошло ДТП с участием двух автомобилей – Daewoo и снова Infiniti. В аварии погибла 72-летняя женщина, которая шла по пешеходному переходу. За рулем Infiniti была 31-летняя местная жительница.

В ночь на 1 ноября вблизи села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погиб тренер с киокушинкай-карате Руслан Тодорашко с тремя своими воспитанниками в возрасте 12, 14 и 16 лет.

Подробности этой страшной аварии читайте в нашем материале.