В Харькове произошло еще одно ДТП с участием Infiniti, погибла женщина. Фото и видео

В Харькове в четверг вечером, 28 октября, произошло ДТП с участием двух автомобилей – Daewoo и Infiniti. В аварии погибла 72-летняя женщина.

По предварительной информации, погибшая шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал Infiniti. От удара женщину отбросило под колеса Daewoo, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, и видео доскролльте до конца страницы).

От полученных травм она погибла на месте до приезда медиков скорой помощи. Информация об аварии поступила правоохранителям от фельдшера.

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Следователи выяснили, что за рулем Infiniti была 31-летняя местная жительница. Ранее она не нарушала правила дорожного движения и не привлекалась к административной ответственности. Автомобилем Daewoo управлял 55-летний мужчина.

На месте ДТП работали следователи и устанавливали обстоятельства столкновения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 16-летний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, признал, что был за рулем автомобиля Infiniti. Однако он сказал, что не помнит, как произошла авария.