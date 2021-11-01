Под Кропивницким столкнулись легковушка и грузовик, погибли четыре человека

В ночь на понедельник, 1 ноября, вблизи села Новошевченково Кропивницкого района на Кировоградщине столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погибли один взрослый и три ребенка – 2005, 2009 и 2010 года рождения.

Об этом сообщается на сайте управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области. ДТП произошло на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье".

Чтобы вытащить тела погибших из искореженного авто, привлекались четыре спасателя и одна единица техники.

Отметим, что виновнику ДТП может грозить санкция ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло гибель нескольких человек"). Наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

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