'Почему вы считаете меня виновной?' полицейская Анна Дудина, которую обвиняют в побеге во время теракта в Киеве, рассказала свою версию событий

Сегодня, 21 апреля, в Печерском районном суде города Киева избирали меру пресечения сотруднице Нацполиции Анне Дудиной, которую вместе с напарником обвиняют в оставлении места происшествия во время стрельбы в Голосеевском районе Киева. Суд постановил взять подозреваемую под стражу прямо в зале суда. Во время судебного заседания Анна Дудина заявила, что не согласна с обвинениями.

Речь о правоохранителях, которые находились неподалеку от места теракта 18 апреля, однако не вмешались в события. Работница полиции утверждает, чтоне признает обвинения в служебной халатности.

Не видела стрелка

"Почему вы считаете меня виновной? Я не видела самого стрелка, я не могла достать служебное оружие и начать стрелять", – сказала Анна Дудина.

"Меня отправили (на патрулирование, – OBOZ.UA), потому что сейчас в патрульной полиции Киева нехватка личного состава более 60%, и работники аппарата вынуждены выходить на линию", – рассказала женщина.

Дудина объяснила, что является офисным работником и не выполняет задачи патрульных полицейских уже с 2019 года. А в последнее время была привлечена к дежурствам как усиление из-за недостатка личного состава.

Кстати, это подтверждается последней декларацией работницы Нацполиции, где указано, что Дудина – инспектор по вопросам жилищного обеспечения.

Версия подозреваемой

В тот день Дудина была привлечена к обеспечению порядка во время поминальных дней на Байковом кладбище, но ее наряд сняли и перенаправили на вызов, который был изначально "квалифицирован как хулиганство", а заявительница сообщала о конфликте с соседом, который якобы имел предмет, похожий на оружие.

Причем экипаж Дудиной прибыл на место примерно за 4 минуты. Там полицейская увидела двух погибших и раненого мальчика.

"Я увидела пулевое ранение в голову за ухом. Поняла, что его нельзя двигать, и дважды вызвала скорую, но не дозвонилась", – рассказала полицейская.

Она услышала выстрелы, когда отошла от раненого за аптечкой.

"Я отошла примерно на 30 метров и услышала выстрелы. Я не видела стрелка и не могла применить оружие в направлении, где его не вижу", – подчеркнула Дудина.

Решение суда

Суд избрал меру пресечения для Анны Дудиной в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью выйти под залог в размере 266 тысяч грн.

Анна Дудина сообщила, что"ожидала такого решения, потому что дело резонансное", и добавила, что у нее нет средств на внесение залога. Зато ее адвокат заявил, что будет подавать апелляцию, а средства на залог возможно помогут собрать неравнодушные люди.

Женщине инкриминируют ч.3 ст.367 УК Украины – "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

"Прокуратура настаивала на содержании подозреваемых под стражей, учитывая тяжесть последствий и общественный резонанс дела. Сторона обвинения будет изучать полный текст решения суда для определения дальнейших процессуальных действий", – заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Что предшествовало

Напомним, что 18 апреля в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей, прибывших на вызов, сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских.

Ребенок и мужчина были вынуждены спасаться самостоятельно. Взрослый не успел – нападающий попал в него.

Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Генерал заявил, что двое его подчиненных поступили "непрофессионально и недостойно", потому что оставили в опасности раненых гражданских.

Прокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта в Киеве. Патрульный экипаж оставил людей в опасности и не воспользовался табельным оружием. Им сообщили о подозрении из-за действий во время теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования и программы подготовки патрульных полицейских. Об этом заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что патрульные должны быть готовы к экстремальным ситуациям.

