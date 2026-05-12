План энергоустойчивости: в Киеве построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт

Развитие модели распределенной когенерации – одновременного производства электрической и тепловой энергии – один из базовых сегментов плана энергоустойчивости Киева. Сейчас по этому направлению уже построили объекты общей мощностью около 40 МВт. Они уже оснащены необходимой защитой второго уровня. Таким образом столица увеличивает дополнительные объемы электроэнергии и теплоснабжения.

Видео дня

Об этом во время учебного модуля по программе "Академия устойчивости" (проект Ассоциации городов Украины "Усиление устойчивости городов в сфере жизнеобеспечения городских территориальных громад в Украине, который реализуется при поддержке GIZ (SUR) заявил и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы идем по пути строительства электростанций с производством тепловой энергии, которые вводятся в эксплуатацию уже с комплексом защиты второго уровня. Сейчас построили объекты распределенной когенерации мощностью 40 МВт. В активной фазе – ряд проектов, которые позволят производить еще более 130 МВт мощности", – сообщил Петр Пантелеев.

Он добавил, что меры плана энергоустойчивости по всем направлениям продолжаются уже непосредственно на площадках. Так, сейчас выполняют установку, монтаж, наладку и тестирование оборудования и систем.

"Для нужд систем водоснабжения города построен первый дизельный энергокомплекс мощностью 5 МВт. В целом план предусматривает получение около 16 МВт резервного энергоснабжения за счет дизель-генераторных установок. Для большей эффективности их работу дополнят частотные преобразователи", – проинформировал Петр Пантелеев.

Напомним, что Киевсовет утвердил план энергоустойчивости столицы в начале марта этого года. Он предусматривает десятки проектов и работ по следующим ключевым направлениям: восстановление поврежденного прошлой зимой оборудования, установка на объектах элементов защиты соответствующего уровня, развитие модели распределенной генерации электрической и тепловой энергии, укрепление средств и систем резервного питания для критической инфраструктуры.