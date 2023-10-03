Пережил режим Януковича: чем живет военно-исторический музей на территории Национального университета обороны. Фото

В Киеве на территории национального университета обороны Украины работает военно-исторический музей. Он насчитывает ряд внутренних и внешних площадок и посвящен борьбе наших Сил обороны с российскими оккупантами за территориальную целостность страны.

Также в отремонтированном и защищенном укрытии есть большое пространство, где проводятся тематические фотовыставки. Об этом пишет "Стопкор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Официально Военно-исторический музей Национального университета обороны Украины был создан еще в 1992 году. Тогда он располагался в помещениях на пятом этаже одного из корпусов и включал выставочные шкафы с подарками от иностранных делегаций, коллекцию холодного и огнестрельного оружия, макеты старинной военной техники.

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А новая история музея началась чуть больше года назад, в разгар полномасштабной войны, когда Национальный университет обороны Украины возглавил генерал-полковник Михаил Коваль. Большой объем работ удалось провести чуть больше, чем за полгода.

В частности, на открытой территории университета восстановили макет исторического оборонительного сооружения, которое и сейчас может выполнять фортификационную функцию. Эту экспозицию украшает настоящий знак государственной границы Украины, предоставленный Госпогранслужбой.

Также были разработаны реалистичные фотобаннеры в натуральный размер, посвященные самым ярким эпизодам первых месяцев полномасштабной агрессии РФ в Киевской области. Внутренние экспозиции музея находятся в подвальных помещениях первого корпуса университета.

"У нас есть фортификационная площадка, площадка истории военной техники, экспозиция старого немецкого танка, уникальный "М4А2 Шерман" времен Второй мировой, поднятый в свое время со дна реки и полностью восстановленный нашими специалистами – он сейчас абсолютно исправен. Есть площадки истории ПВО, артиллерии, ДШВ, авиации. Есть зал истории нашего университета и зал памяти погибших Героев. Полный обзор всех экспозиций занимает около трех часов, однако неоднократно слышал от наших гостей, что время пролетает незаметно", – рассказал руководитель экспедиционно-поисковой группы музея Павел Нетесов.

Военно-исторический музей университета могут посетить все желающие во время организованных групповых экскурсий каждый рабочий день с 9:00 до 17:00. Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо как минимум за сутки предоставить письмо-заявку по установленной форме на имя начальника университета. К проведению экскурсий привлечены военные-срочники и курсанты.

Как режим Януковича пытался уничтожить alma mater украинского офицерства

"Аннексия" главного здания и части территории университета, которая произошла 10 лет назад, сейчас оказывает влияние и на работу музея. Тогда, еще до Революции Достоинства, в июле 2013 года правительство Николая Азарова решило передать главный учебный корпус Национального университета обороны Украины для размещения Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Этот вопрос никак не согласовывался с военными. Такое чисто политическое решение команды Януковича было приурочено к визиту российского диктатора Владимира Путина.

После побега Януковича и его приспешников имущество должны были вернуть в собственность военного вуза, однако это решение не выполнено до сих пор. В настоящее время в зданиях разместился Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

"Лишив наш университет учебной базы, они хотели уничтожить военное образование в Украине. Чтобы наши офицеры вынуждены были учиться не в Киеве, а в Москве, в академии Фрунзе, проникаясь "русским духом". К счастью, им это не удалось – случился Майдан, который разрушил эти планы. Но об этом важно говорить. Чтобы все, кто призывают к мирным переговорам с РФ, каким-то территориальным уступкам, понимали: Россия не удовлетворится только Крымом. Их цель – уничтожить наш военный потенциал и нашу Независимость как таковые", – говорит Нетесов.

В университете возвращение потерянных корпусов считают не просто имущественным вопросом, а делом чести. Такое стремление военных уже одобрил и президент Владимир Зеленский. Он пообещал рассмотреть этот вопрос, а также возможность создания на базе учебного заведения Национального музея российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева действует неофициальный Музей декоммунизации, экспонаты которого собирали со всех районов столицы. В частности, там существует целое "кладбище" бюстов Ленина.

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