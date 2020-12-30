В Киеве фуникулер будет работать круглосуточно в Новый год

Фуникулер в Киеве будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1860 об организации мероприятий, связанных с празниками в столице.

Кроме того, работа метрополитена продлится на 2 часа дольше. При этом, как сообщили в КП "Киевский метрополитен", на пяти станциях для пассажиров возможны ограничения на вход.

В частности, это "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

В метрополитене уточнили, что такие действия применяются из соображений безопасности для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новый год на всей территории Украины, в том числе и в Киеве, снега не будет, но пойдет дождь и потеплеет.