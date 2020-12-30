Озвучено графік роботи транспорту в новорічну ніч у Києві

Наземний громадський транспорт Києва в новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, працюватиме на дві години довше.

Як повідомила пресслужба КМДА, рух трамваїв і тролейбусів, які проходять біля станцій метрополітену, буде погоджено з розкладом останніх поїздів метро.

Також столичне метро працюватиме на дві години довше. Останній поїзд вирушить із кожної станції у різний час, з центру міста – орієнтовно о 2:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції.

На станції "Золоті ворота" 31 грудня, 1 і 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися до Софійської площі.

На станціях "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності" можливе обмеження входу, щоб уникнути тисняви на платформах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цілодобово також працюватиме столичний фунікулер у новорічну ніч.