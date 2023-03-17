В Киеве могут переименовать улицу в честь Вахтанга Кикабидзе: власть рассмотрит петицию

Киевские власти рассмотрит петицию относительно переименования улицы Николая Лескова в Печерском районе столицы. Ее предложили назвать в честь величайшего грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.

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Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте Киевского городского совета. Обращение набрало необходимые 6 тысяч голосов менее чем за 60 суток.

"Переименовать улицу российского писателя Николая Лескова на улицу Вахтанга Кикабидзе", – говорится в сообщении.

Автор петиции напомнил, что Кикабидзе – известный грузинский актер и певец. Как настоящий друг Украины он поддерживал борьбу нашей страны за независимость в войне против России.

"Актер отказался от российского ордена Дружбы из-за войны России против Грузии в августе 2008 года… Также он активно поддерживал Украину после большого вторжения РФ 24 февраля 2022 года", – подчеркнул автор петиции.

Напомним, 15 января стало известно, что культовый грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, режиссер и автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался. Ему было 84 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на митинг вышли студенты и преподаватели Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского. Они требовали убрать из названия заведения имя русского композитора.

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