Аллея памяти защитников Украины под угрозой уничтожения. Станем на защиту наших павших героев!, - ОО 'ДФТO Гостомеля'

В Киеве на территории военного кладбища власти хотят установить двухэтажный торговый МАФ. Речь идет об Аллее памяти защитников Украины по ул. Оранжерейная, 2 – Дорожицкая, 7

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Общественная организация "Добровольческое формирование территориальной общины Гостомеля" призывает всех неравнодушных встать на защиту Аллеи памяти. Публикуем обращение руководителя организации Гарника Каранлгцяна.

"14 октября 2024 года - вторая годовщина Аллеи памяти защитников Украины, которая сегодня под угрозой уничтожения. Станем на защиту наших павших героев!

Великий народ великой страны встанем в защиту наших павших героев. Война. Преступления против человечности и жизни, мир видел сожженные русской армией украинские города и деревни. Каждый мир слышал о массовых убийствах, которые происходят каждый день. Невозможно смириться с болью семей, потерявших своих детей.

Что может быть самое страшное! Когда на наших глазах пытают наших защитников, гибнут люди. Когда, идя по улице, мы видим молодежь с ампутированными конечностями, когда линия фронта заливается кровью наших защитников, каждый клочок нашей земли окроплен кровью наших воинов. Мы живем в самом страшном периоде нашей истории. Каждый воин, идя на войну, верит, что вернется домой живым.

14 октября 2024 года в 11:00 в день годовщины открытия Аллеи Памяти Защитников Украины мы почтим память наших Героев и станем на защиту павших за нашу свободу и независимое будущее. Также в 12:00 состоится автопробег, посвященный Памяти Защитников Украины в защиту Аллеи памяти от уничтожения, которая начнется от ул. Оранжерейная. 2. (Аллея Памяти Защитников Украины) в Офис Президента, Министерство культуры, Министерство по делам Ветеранов, Посольство Америки, Великобритании, Германии, Киевская городская государственная администрация.

Как можно говорить о величии и достоинстве нации, в то время когда герои ведут борьбу с врагом, а рядом с Аллеей памяти защитников Украины, местом боли и сострадания, благодарности и гордости, символом несокрушимости, принимается решение об установлении торгового двухэтажного сооружения "МАФа" на уровне Киевской власти!

Установление любой малой архитектурной формы на прилегающей территории к Лукьяновскому кладбищу по улице Оранжерейной, на которой находится Аллея памяти защитников Украины, ВЫЗЫВАЕТ ОСУДЕНИЕ и СОПРОТИВЛЕНИЕ у общественных организаций, общественных деятелей, воинов, патриотов — у всех ВИЧП, а также у всех КИЕВ !!!

Семья тех, кто вычеканен на Аллее, записывают видеообращение в защиту памяти своих мужей, сыновей и призывают власти Киева остановить произвол и надругательство над памятью погибших.

Откликнулась их боль и простым киевлянам. На сегодняшний день уже собрано более тысячи подписей киевлян, которые возмущены решением Киевсовета установить торговое сооружение на Лукьяновском заповеднике и Аллее Памяти Защитникам Украины, которые требуют пересмотра решения и отмены разрешения.

Сбор подписей продолжается по улице Оранжерейной, 2 на Аллее Памяти Защитников Украины круглосуточно. Каждый день нашей борьбы - это выдержка и сила наших воинов, которые ежедневно, сдерживая атаки врага, борются за жизнь наших Украинцев. Единение людей может сделать больше, чем что угодно. А смелость – обычная народная смелость перелистывает даже такие страницы истории, которые, казалось, никогда не завершатся.

Боремся. И победим. В самый лучший день нашей жизни.

Уверены, что наши поколения никогда не забудут. Ибо истории трагедий этой войны останутся в миллиардах сердец. Уверены, что человечество не потеряет уважения к героизму наших людей. Защитим к ним уважение и уважение уже сегодня!"