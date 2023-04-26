Обманул военных на 60 тыс. грн: полиция Киева разоблачила псевдо-менеджера популярного интернет-магазина амуниции. Фото

В Киеве стражи порядка разоблачили и задержали псевдо-менеджера популярного интернет-магазина амуниции. Злоумышленник за время своей "деятельности" обманул украинских военных по меньшей мере на 60 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в ГУ столичной Нацполиции. Мошенником оказался 28-летний уроженец Луганской области.

Установлено, что он долгое время следил в соцсети Instagram за официальной страницей популярного интернет-магазина по продаже тактического снаряжения, отслеживая таким образом потенциальных покупателей.

В дальнейшем он писал им от имени менеджера и потребовал от заказчиков предоплату, после чего на связь с ними больше не выходил.

Для того чтобы установить более доверительные отношения, подозреваемый предлагал клиентам скидки в случае предоставления ими подтверждающих документов о прохождении службы в том или ином подразделении. После получения средств за "товар" фигурант исчезал.

Таким образом, нарушитель обманул по меньшей мере 8 украинских военнослужащих на сумму около 60 000 гривен.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители в Полтавской области разоблачили преступную группу, которая реализовала мошеннические схемы с продажей автомобилей. Аферисты неоднократно принимали аванс с военнослужащих и волонтеров, которые искали транспортные средства для нужд ВСУ на передовой.

В Винницкой области правоохранители разоблачили мошенника-предпринимателя. Он потребовал в семье военного ВСУ вернуть несуществующий долг в 1 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который выманивал деньги у семьи воина Вооруженных сил Украины, пропавшего без вести после выполнения боевого задания. Злоумышленнику удалось циничным путем получить около 30 тыс. грн.

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