Представился врачом и требовал деньги за лечение бойца ВСУ: в Киевской области задержали мошенника, который хотел нажиться за счет односельчанина

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который выманивал деньги у семьи воина Вооруженных сил Украины, пропавшего без вести после выполнения боевой задачи. Злоумышленнику удалось циничным путем получить около 30 тыс. грн.

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Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Как отмечается, мужчина решил обмануть своего односельчанина, брат которого сражался с российскими оккупантами на передовой.

В течение марта и февраля 2023 года подозреваемый звонил по телефону мужчине и представлялся врачом военного госпиталя в Беларуси. Он говорил односельчанину, что его брат проходит там лечение.

Мужчина просил родственника военного перечислять средства якобы на лекарства для его брата. В общей сложности потерпевший отдал мошеннику около 30 тыс. грн.

Подозреваемый был задержан, во время обысков в его доме правоохранители нашли корпус и запал к гранатам, патронам, банковским карточкам.

Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве и незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля 2022 года наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики. Также растет популярность фишинга.

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