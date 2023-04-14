В Винницкой области задержали злоумышленника, который требовал у раненого бойца ВСУ миллион гривен несуществующего долга. Фото

В Винницкой области правоохранительные органы разоблачили мошенника-предпринимателя. Он требовал у семьи военного ВСУ вернуть несуществующий долг в 1 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Он всячески угрожал и применял физическое насилие к жертвам.

Следствие установило, что подозреваемый требовал от комиссованного после ранения военнослужащего ВСУ и его матери вернуть около 1 миллиона гривен, которые якобы были их долгом перед ним. Он выражал угрозы и применял физическое насилие в отношении обоих. При этом, согласно материалам следствия, никакого долга не существовало.

Мошенник был задержан при получении от потерпевшего первых 200 тыс. грн.

На данный момент подозреваемому было озвучено подозрение в совершении вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины), что привело к значительному имущественному ущербу. Размер этого ущерба был признан особо крупным. Следствие продолжает работу по данному делу.

Мера пресечения избрана – содержание под стражей.

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