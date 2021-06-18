"Для меня это стало шоком!" В Киеве учительница била ребенка с аутизмом: детали скандала

В инклюзивном классе киевской школы №58 разгорелся скандал вокруг поведения учительницы. В сети появилось видео, как она жестоко обращается с ребенком с инвалидностью. Женщина и раньше позволяла себе подобное, однако жалоб на нее почему-то не поступало.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Инцидент снял на видео ассистент учителя. На кадрах видно, что педагог Елена Слабко прямо в классе била маленького мальчика по спине и рукам, а также толкала его. Ребенок пытался взять игрушки, но женщина не давала этого сделать.

Депутат от фракции "Слуга народа" Павел Сушко, который также разместил видео в своем Facebook-аккаунте, сообщил, что у этого мальчика аутизм. Помимо него в том же классе учится еще один ребенок с инвалидностью.

Видео дня

В группе в Fаcebook "Батьки SOS" Светлана Ильницкая написала, что когда-то работала в этой школе, но "получила травму на годы" и уволилась.

"Эта учительница систематически обзывает детей (дебилы, больные, идиоты). После моего замечания администрации я еще и осталась виноватой. Потому что я никто, а она – заслуженный педагог", – написала бывшая сотрудница учреждения.

Также Светлана рассказала, что эта педагог – единственная в школе, кто позволяет себе некорректно высказываться о детях: "Даже когда дети плачут, она все равно их продолжает обзывать – "дебилы", "имбицилы", "больные на голову", "тебя лечить надо", "сядь и закрой рот". При этом у нее весь кабинет увешан грамотами".

"Для меня это стало шоком. У нас маленькая школа, и я впервые такое увидел. Сами родители мальчика ко мне с жалобами не обращались. Мы пока точно не знаем, когда это произошло, потому что никто заявлений не писал. Теперь разбираемся. Полиция будет связываться с родителями ребенка", – сказал OBOZREVATEL директор школы Валерий Пышный.

учительница, угодившая в скандал, в школе №58 – с 1983 года, это ее первое и единственное место работы;

за все время никаких дисциплинарных взысканий у нее не было;

директор не смог припомнить, чтобы кто-то из сотрудников школы жаловался на женщину;

после инцидента она ушла в отпуск.

К сожалению, подобные случаи избиения и унижения детей учителями – не редкость. OBOZREVATEL не раз писал об этом.

Так, недавно возник скандал в лицее на Львовщине. Директор учебного заведения в Сосновке Наталья Щербань унижала старшеклассников из-за их одежды и внешнего вида.

Суд признал директора виновной в буллинге (травле), однако сдаваться женщина не собирается. У нее заканчивается контракт и она вновь подала документы на конкурс на должность руководителя лицея.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачова, ему нередко приходится сталкиваться с такими ситуациями. Но ситуацию в школе №58 он называет не буллингом, а уголовным преступлением, за которое педагог должна понести наказание.

Омбудсмен отмечает, что в закон о буллинге необходимо вносить изменения. Например, пострадавшим сейчас может считаться только несовершеннолетний. Но буллинг возможен также в высших учебных заведениях, где после первого курса студентам исполняется 18 лет. Если их обижают, то это уже считается "мобингом", а такого понятия в законодательстве нет.

Кроме того, нужно усиливать ответственность за буллинг, считает Горбачов. Ведь такие преподаватели спокойно могут участвовать в конкурсах на должности директоров, хотя не имеют права вообще работать с детьми. Как минимум, морального.

Всего же, по словам омбудсмена, за два года в судах рассматривалось около 580 дел по буллингу и только в 300 случаях было вынесено решение. Как правило, виновным назначали штраф в 850 грн.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что тоже видели видео со школы №58. По словам правоохранителей, инцидент произошел еще в декабре, но с ними никто не связывался по этому поводу. Теперь же они заверили, что проведут проверку.