'Дети будут ходить петухами?' Директор лицея на Львовщине устроила 'модный приговор' ученикам: детали скандала

На Львовщине директор одного из лицеев решила устроить "модный приговор" старшеклассникам из-за школьной формы. Женщина при всех унижала учеников, оценивая их внешний вид. Некоторым посоветовала зашить дырки на штанах, другим заявила, что их одежда подходит для того, чтобы ехать собирать клубнику, а у одной из девочек спросила, не прикрывает ли она целлюлит своей длинной кофтой.

Директор учебного заведения уверена, что в этой ситуации она права. А своими высказываниями якобы пыталась воспитать в детях привычку ходить в школу по дресс-коду.

Подробнее об этом инциденте читайте в материале OBOZREVATEL.

В лицее №2 города Сосновка Львовской области директор заведения Наталья Щербань решила провести показательный рейд по проверке внешнего вида учеников 10 класса. На аудио, которое кто-то выложил в Facebook, слышно, как она отчитывает школьников:

"А чего в рабочих штанах? Уже не обтягивающие, уже рабочие. Ну, понятно, девки, готовитесь на клубнику ".

"Я могу еще в свои годы на себя шаль накинуть, а чего ты стоишь с накинутым сверху платком, как баба… "

"Значит привести себя в порядок, найти нормальные брюки, а не рабочие штаны! В таких штанах только на огород, не более !"

"Ну это вообще! Такие красивые ножки, но худенькая. А тут у тебя такой целлюлит вырос, некрасиво ".

"Как можно ходить в спортивных штанах, да еще с дыркой? Мне все равно, что ты упал, дырка же есть. Забирай вещи и иди отсюда ".

"Завтра в школу не пущу, если придете такие тети-матёти".

В комментариях под видео между родителями, чьи дети учатся в этом лицее, разгорелись споры.

"Она всегда унижала детей. А о себе она другого мнения, "она не из той категории!" Ей можно все, что захочется: и детей пообзывать, и воду на голову вылить, еще и детскую курточку на пол кинуть и пнуть", – пишет пользователь Богдана Пенцак.

"Жалко, что нет прошлых записей, там, где у нее дети худобы, обтянутые в штаны из-под презервативов", – пишет Антонина Васильченко.

Однако достаточно много родителей дружно начали отстаивать директора, уверяя, что лучше, чем школьная форма, мир еще ничего не придумал. По их мнению, школьная форма дисциплинирует, не отвлекает от учебы, заставляет хорошо учиться и тому подобное. А главное, в школьной форме все равны – и бедные, и богатые.

Основной их аргумент – родители на общем родительском собрании приняли решение, что все дети должны в эту школу ходить в форме или одежде делового стиля.

Но никто из таких родителей упорно не хотел замечать, в каком тоне воспитывает школьников директор, как она их унижает перед всем классом, указывая на одежду, и даже физические особенности ребенка.

Сама Наталья Щербань ничего плохого в этой записи не видит.

"Я ее не слушала, но мне рассказывали, что ничего такого там нет. Я знаю, что я говорила", – сказала OBOZREVATEL директор.

По ее словам, в школу дети приходят "в майках, в старых штанах, не переодеваются с физкультуры".

"В чем бегал, в том и пришел. Носки, трусы, майка – все на нем. Они сидят в майках, а сверху курточка накинута. Мы в театре людей сажаем по двое через кресло, а в классе дети сидят кучей, в верхних куртках, в непроветриваемом помещении. Сейчас это угроза жизни и здоровью. Они позаписывали мои шуточки, где я спрашиваю, чего ты куртку носишь до колен, что у тебя целлюлит? Там была маленькая, хрупкая девочка, разве я могла сказать, что ты целлюлит прячешь?" – поясняет директор.

Щербань считает, что дети не раз записывали ее высказывания, и называет аудиозапись вырванными из контекста фразами.

"Мы пытаемся поднять детей до какого-то уровня дресс-кода. С моей стороны там ничего такого не было, чтобы унизить человеческое достоинство. Но школа – это не вокзал. Мне сейчас тяжело сделать выбор, я в идиотском положении. Мне теперь продолжать настаивать на том, чтобы они одевались по-человечески, а не готовили себя ехать за границу клубнику собирать. Поэтому я и говорила об их штанах", – рассказывает директор.

В администрации школы уверяют, что на родительском собрании было принято решение ходить на уроки в одежде делового стиля. Но вот ученики, которые переводятся в лицей в 10-11 классах, к этому не привыкли. Поэтому и возникают конфликты.

"Правда, родителей маловато, они все на заработках, дети живут с бабушками, дедушками. Приехала мама одного мальчика и была удивлена. Говорит, что все скажет сыну. Но она тут появляется четыре раза в год. Я знаю, что я была где-то жесткой, но это ведь не первый и не второй раз. Дети делают, что хотят, им до лампочки, как они выглядят. Но кого мы хотим в мир выпускать? Сейчас очень серьезная дилемма: или продолжать настаивать, или дети будут ходить такими петухами, мол, вот как мы директора прищучили", – говорит Щербань.

Соучредитель ГО "Батьки SOS" Алена Парфенова говорит, что несмотря на то, что уже полтора года как президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене школьной формы, к ним в организацию продолжают поступать сигналы из регионов от родителей.

Они жалуются, что некоторые учителя позволяют себе указывать детям, в чем ходить на уроки, и даже не пускают на занятия, если им не нравится одежда ребенка.

"Как одеваться школьнику – это сугубо личное дело его родителей. И никого больше. Единственное исключение из этого правила – это гигиеническая сторона. Если у школьника с этим есть проблема, тогда школа должна обращать внимание, возможно, что-то неблагополучно в семье", – говорит Парфенова.

Она обращает внимание на то, что согласно статье 30 Закона о школьном образовании, то что принято на общем собрании родителей, может относиться только к их собственным детям. Но никак не ко всем ученикам школы.

"Не будут все ходить в малиновых пиджаках только потому, что вы так решили на собрании. То, как одет ребенок, никак не влияет на его успехи в учебе, это уже доказано давным-давно. Хоть с серьгой, хоть с дредами, хоть с разноцветными волосами, с дырками на джинсах – педагогов это не касается. Они не имеют права ограничивать право ученика на образование, они не имеют права не пускать его на урок только потому, что им не нравится его одежда. Это все пережитки советского прошлого", – говорит Парфенова.

Она считает, что еще пройдет одно-два поколения, прежде чем мы поймем, что важна суть, а не форма. Если вашего ребенка унижают, выгоняют с урока или не пускают в школу из-за внешнего вида, то смело идите жаловаться в местное управление или департамент образования. Если там не наведут порядок, то обращайтесь в Министерство образования, к образовательному омбудсмену. И помните, никто, никакое общее родительское собрание или директор не имеют права вам указывать, как одевать ребенка.