Не 'Шахед': что за необычный дрон заметили над Киевом во время визита Стармера. Фото и видео

В четверг, 16 января, страна-агрессор атаковала украинскую столицу дронами. В тот момент в Киеве с визитом находился премьер-министр Британии Кир Стармер.

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Как выяснилось позже, в этот раз Россия атаковала Украину не простыми "Шахедами". А беспилотником типа "Пародия". Это специальный дрон-имитатор, предназначенный для отвлечения систем ПВО.

"Обломки сбитого беспилотника упали в Соломенском районе, повредив легковой автомобиль. В частности, был разрушен двигатель и частично поврежден салон транспортного средства. К счастью, пожара не возникло, а пострадавших нет", – рассказал об атаке городской голова Виталий Кличко.

Что известно о БПЛА "Пародия"

Этот беспилотник является более совершенной версией другого русского дрона-имитатора "Гербера". Их отмена состоит в том, что "Пародия" изготовлена из фанеры и имеет высшее качество производства.

Главной особенностью этого беспилотника есть линза Люнеберга. Это специальный шар, частично покрытый фольгой, отражающий радиолокационные сигналы. Благодаря этому небольшой дрон на экранах радаров выглядит как гораздо больший "Шахед".

Дрон "Гербера"

Впервые этот БПЛА долетел до Киева летом 2024 года. По информации сети, "Герберы" производятся из пенопласта и фанеры, чтобы удешевить их стоимость. Внутри кроме другого оборудования нашли антенны 3G и 4G, а также модем с симкартой. Предварительно они разработаны в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Напомним, что в Киеве в четверг, 16 января, днем во время воздушной тревоги раздались взрывы. Силы противовоздушной тревоги работали по вражескому дрону, его обломки повредили автомобиль в одном из районов города.

Следует добавить, что в четверг, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с обещанием помочь обеспечить безопасность страны на века. Он и президент Владимир Зеленский подпишут в Киеве договор о 100-летнем партнерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 января Россия атаковала Украину дронами и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 47 вражеских беспилотников.

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