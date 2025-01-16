Россия направила дрон на Киев во время визита Стармера, прогремели взрывы. Все подробности, фото и видео

В Киеве в четверг, 16 января, днем во время воздушной тревоги раздались взрывы. Силы противовоздушной тревоги работали по вражескому дрону, его обломки повредили автомобиль в одном из районов города.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал не игнорировать сообщения об угрозе.

"В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Позже Кличко уточнил, что в Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара нет. Пострадавших тоже пока нет. Кроме того, в Днепровском районе обнаружили повреждение фасада здания – предварительно обломком во время воздушной тревоги, когда работало ПВО. Потерпевших нет.

Стоит добавить, что в четверг, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с обещанием помочь обеспечить безопасность страны на столетие. Он и президент Владимир Зеленский подпишут в Киеве договор о 100-летнем партнерстве.

Напомним, в ночь на 14 января защитники неба Украины отразили очередную российскую атаку, уничтожив 58 ударных дронов. Остальные тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время обломки и сбитые БПЛА нанесли ущерб в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 января Россия атаковала Украину дронами и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 47 вражеских беспилотников.

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