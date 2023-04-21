На склоне Днепра в Киеве стали разбирать исторические здания: заказчиком выступил скандальный бизнесмен из базы розыска МВД. Фото

В Киеве на Владимирском спуске начали разбирать исторические постройки, чтобы построить на этом месте новый гостиничный комплекс. Незаконным строительством занимается фирма "Этрекс", принадлежащая скандальному бизнесмену с российскими корнями и литовским гражданством Дмитрию Буряку.

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Об этом написал юрист и общественный деятель Дмитрий Перов на своей странице в Facebook. Он отметил, что застройщик замахнулся на здания первой очереди централизованного водопровода Киева, построенные более 150 лет назад.

По словам юриста, уже начали снимать крышу со здания первого в Киеве акционерного общества по изготовлению искусственных минеральных вод. Дмитрий Перов также опубликовал фото исторических построек.

"Участок под застройку – это здания первой очереди централизованного водопровода г. Киева, построенные еще 1871-72 гг. Вполне уникальным является двухэтажный деревянный жилой дом (на фото слева) - это одно из немногих уцелевших деревянных зданий Центрального исторического ареала. Киева. Сейчас на нем постепенно начала исчезать крыша, что недвусмысленно указывает на намерения застройщика", – написал юрист.

Активист также подчеркнул, что чрезвычайную ценность имеет и старый фильтр, расположенный рядом с домом, и он мог бы пойти на реновацию, удачный пример которой в Киеве уже есть. Перов напомнил, что в 2003 году в исторических зданиях водопроводной башни и резервуара чистой воды, расположенных в Крещатом парке, открыт водно-информационный центр "Музей воды".

"Впрочем, если застройщику удастся выиграть решающий суд – останемся и без Горки и без истории", – предостерег юрист.

Отметим, что строительство гостиничного комплекса на склонах Днепра незаконно, поскольку происходит в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2003 и 2004 годах Киев передал земельные участки №4 и №6, на которых находятся эти исторические постройки, в аренду застройщику "Этрекс".

Как свидетельствуют данные госреестров, бенефициаром ООО "Этрекс" является Дмитрий Буряк. Несмотря на то, что основной деятельностью "Этрекса" указана реклама, Буряк занимается преимущественно застройками.

По данным росСМИ, Буряк также является президентом группы Vision International People в России. А "Этрекс" входит в украинскую группу Буряка DeVision, которая зарегистрирована в Киеве. В столице этой же группе принадлежит ряд активов, в том числе ТЦ "Атмосфера", ТРЦ "Домосфера", бизнес-центры "Европа" и "Ильинский", гостиница Ramada Encore и ЖК "Seven".

Интересно, что 23 февраля 2022, за день до полномасштабного вторжения России, бизнесмен вылетел из Украины и уже сюда не возвращался. Впрочем, ему это не помешало заниматься махинациями по поставкам турецких бронежилетов в Украину. Эту схему бизнесмен провернул со своим партнером Константином Кривопустом.

Дмитрий Буряк находится в международном розыске с сентября 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевсовете инициировали расторжение договоров аренды земли с компанией "Этрекс", пытающейся застроить склоны Днепра на Владимирском спуске.

Несмотря на решение суда о выдаче градостроительных условий и ограничений для застройки, Киев продолжит борьбу за сохранение склонов Днепра, входящих в буферную зону Софийского собора и Киево-Печерскую лавру, одобренную Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.