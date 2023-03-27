Киев продолжит борьбу за сохранение склонов Днепра и будет защищать их от недобросовестных застройщиков – КГГА

Несмотря на решение суда о выдаче градостроительных условий и ограничений для застройки, город продолжит борьбу за сохранение склонов Днепра, входящих в буферную зону Софийского собора и Киево-Печерской лавры, одобренную Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

"Речь идет о двух участках, которые расположены на склонах Днепра Центрального исторического ареала столицы – на Владимирском спуске (дома № 4 и № 6). Оба участка относятся к зоне охраны памятника ландшафта, истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр". Один из участков также относится к буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор святой Софии и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра". Новая застройка на этих участках недопустима и категорически запрещена", – пояснил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

По его словам, на указанной территории запрещено сносить историческую застройку, изменять историческую градостроительную структуру, превышать новостройками и надстройками предельно допустимую высоту. Но несмотря на это, арендатор земли пытается грубо нарушить эти условия.

"Сегодня арендатор давит на город с требованием выдать градостроительные условия и ограничения для застройки на участке, где это запрещено. Абсурдно то, что к делу приобщена исполнительная служба. Ее сотрудники также требуют выполнения решения суда, в котором абсолютно не учтена особенность упомянутых участков и запрет на них любых строительных работ. Один из выходов из ситуации – прекращение пользования арендатором земельного участка в связи с намерением нарушить условия пользования участком. И мы будем это инициировать, чтобы защитить Киев от недобросовестных застройщиков", – отметил директор Департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор города Александр Свистунов.