Российский бизнес собирается застроить склон Днепра в Киеве: горсовет против

В Киевсовете инициировали расторжение договоров аренды земли с компанией, которая пытается застроить склоны Днепра на Владимирском спуске. Речь идет о ООО "Этрекс", контроль над которым принадлежит уроженцу РФ Дмитрию Буряку.

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Об предложении расторгнуть соглашения сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец. "Представители российского бизнеса хотят застроить буферную зону Софиевского собора и Киево-Печерской Лавры... Поэтому инициировал расторжение Киевсоветом договоров аренды с застройщиком.", – сообщил Белоцерковец.

Застройка планируется на земельных участках №4 и №6 на Владимирском спуске. В 2003 и 2004 годах город передал эти участки в аренду застройщику "Этрекс". В реализации планов компании помогает исполнительная служба, отметил Белоцерковец. По его словам, исполнители угрожают уголовной ответственностью за невыдачу градостроительных условий и ограничений.

Как свидетельствуют данные госреестров, бенефициаром ООО "Этрекс" является Дмитрий Буряк. Это достаточно известный в Киеве бизнесмен с российскими корнями и литовским гражданством. Несмотря на то, что основной деятельностью "Этрекса" указана реклама, Буряк занимается преимущественно застройками. Интересно, что бизнесмен вылетел из Украины 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения РФ.

По данным росСМИ, Буряк также является президентом группы Vision International People в России. А "Этрекс" входит в украинскую группу Буряка – DeVision, которая зарегистрирована в Киеве. В столице этой же группе принадлежит еще ряд активов, в том числе ТЦ "Атмосфера", ТРЦ "Домосфера", бизнес-центры "Европа" и "Ильинский", отель Ramada Encore и ЖК "Seven".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буряка заподозрили в махинациях с поставками турецких бронежилетов в Украину. Эту схему бизнесмен провернул со своим партнером Константином Кривопустом.

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