На Киевщине школу искусств назвали в честь убитого оккупантами РФ фотографа Макса Левина

В Бородянке на Киевщине детскую школу искусств назвали в честь украинского документалиста и фотографа Макса Левина. Благодаря его работам, о зверствах, которые совершили оккупанты в поселке, узнал весь мир.

Об этом рассказала глава Бородянки Ирина Захарченко в своем Facebook. Она отметила, что в обновленном уставе школы уже есть соответствующие положения и отражено название.

Кроме того, в заведении планируют открыть класс художественной фотографии, чтобы дети смогли овладевать этим искусством.

Напомним, в апреле 2022 года Макса Левина нашли мертвым в Киевской области. Он исчез в середине марта. В безоружного журналиста дважды выстрелили российские оккупанты, когда он документировал их преступления в селе Гута Межигорская.

Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. Окончил Киевский политехнический институт по специальности "инженер компьютерных систем", но жизнь посвятил тому, что любил больше всего – фотографии. Фотографировать Левин начал с 15 лет, а во взрослой жизни превратил увлечение в профессию.

Сотрудничал со многими украинскими и международными изданиями. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода. На регулярной основе Левин сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество". Награду присудили за самоотверженные действия, обнаруженные при освещении российской агрессии.

– В мае 2022 года в Верховной Раде открыли выставку фоторабот военного журналиста и документалиста Макса Левина. В кулуарах украинского парламента были представлены кадры, сделанные документалистом в Бородянке, Ирпене, Буче и Харькове.

– Представители организации "Репортеры без границ" считают, что расстрелу фотографа Макса Левина и сопровождавшего его военного Алексея Чернышева могли предшествовать пытки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!