На Киев обрушился ливень: центр затопило. Видео
В воскресенье, 29 августа, на Киев обрушился сильный дождь, центр столицы затопило. По прогнозу метеорологов, до конца дня ожидаются гроза и ливни.
Также в нескольких регионах Украины ожидаются значительные ливни, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. Киевский городской совет рекомендовал во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Добавим, что во избежание подтопления из-за непогоды в Киеве закрыли на вход и выход первый вестибюль станции метро "Героев Днепра". О возобновлении работы станции в обычном режиме КП "Киевский метрополитен" сообщит дополнительно.
Отметим, что водой затопило проспект Победы, улицы Жилянская, Олеся Гончара, Сечевых стрельцов.
По прогнозу синоптиков дожди пройдут Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ривненской, Чернивецкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Волынской областях. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань сказал, что в сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней.
Позже Горбань добавил, что погода в Украине осенью 2021 года будет привычной для этого времени года. Сентябрь будет теплым до 25 градусов тепла, а первые морозы начнутся уже в ноябре.