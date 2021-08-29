На Киев обрушился ливень: центр затопило. Видео

В воскресенье, 29 августа, на Киев обрушился сильный дождь, центр столицы затопило. По прогнозу метеорологов, до конца дня ожидаются гроза и ливни.

Также в нескольких регионах Украины ожидаются значительные ливни, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. Киевский городской совет рекомендовал во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Добавим, что во избежание подтопления из-за непогоды в Киеве закрыли на вход и выход первый вестибюль станции метро "Героев Днепра". О возобновлении работы станции в обычном режиме КП "Киевский метрополитен" сообщит дополнительно.

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Отметим, что водой затопило проспект Победы, улицы Жилянская, Олеся Гончара, Сечевых стрельцов.

По прогнозу синоптиков дожди пройдут Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ривненской, Чернивецкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Волынской областях. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань сказал, что в сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней.

Позже Горбань добавил, что погода в Украине осенью 2021 года будет привычной для этого времени года. Сентябрь будет теплым до 25 градусов тепла, а первые морозы начнутся уже в ноябре.