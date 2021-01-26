Кличко: Задолженность киевлян за услуги ЖКХ – около 4 млрд грн

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе и за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд гривен.

Об этом 25 января мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность, – отметил мэр столицы. – задолженность за жилищно-коммунальные услуги, например, в столице на сегодня примерно 4 миллиарда гривен. И она – выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву", – сказал Кличко.

Он напомнил, что Ассоциацией городов Украины была инициирована встреча с премьер-министром Украины, правительства и депутатами, где обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятия разницы в тарифах – между фиксированной и рыночной ценой на газ. Ведь подавляющее большинство украинский будет не в состоянии оплатить коммунальные услуги.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложена на местные бюджеты. Ведь 4 миллиарда гривен за отопительный сезон только в Киеве – это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", – отметил Виталий Кличко.

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