Кличко: Задолженность киевлян за услуги ЖКХ – около 4 млрд грн
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе и за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд гривен.
Об этом 25 января мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность, – отметил мэр столицы. – задолженность за жилищно-коммунальные услуги, например, в столице на сегодня примерно 4 миллиарда гривен. И она – выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву", – сказал Кличко.
Он напомнил, что Ассоциацией городов Украины была инициирована встреча с премьер-министром Украины, правительства и депутатами, где обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятия разницы в тарифах – между фиксированной и рыночной ценой на газ. Ведь подавляющее большинство украинский будет не в состоянии оплатить коммунальные услуги.
"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложена на местные бюджеты. Ведь 4 миллиарда гривен за отопительный сезон только в Киеве – это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", – отметил Виталий Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Накануне Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.
В правительстве решили, что тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут.