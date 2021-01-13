Метрополитен Киева обозначил приоритеты на 2021: 4G во всей подземке и ветка на Виноградарь

Киевский метрополитен планирует в 2021 году сосредоточиться на продолжении строительства ветки на Виноградарь.

Об этом сообщил начальник подземки Виктор Брагинский на странице в Facebook, отметив также работу по обустройству инфраструктуры доступности.

"В вестибюлях появится больше новых турникетов, принимающих все современные виды оплаты. Завершится запуск в подземке 4G. Остались только "Теремки", – добавил он.

По словам Брагинского, работники метрополитена продолжают проводить усиленную дезинфекцию станций и подвижного состава.

Также пассажиров просят пользоваться бесконтактными средствами оплаты проезда и масками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет: