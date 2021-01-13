Метрополитен Киева обозначил приоритеты на 2021: 4G во всей подземке и ветка на Виноградарь
Киевский метрополитен планирует в 2021 году сосредоточиться на продолжении строительства ветки на Виноградарь.
Об этом сообщил начальник подземки Виктор Брагинский на странице в Facebook, отметив также работу по обустройству инфраструктуры доступности.
"В вестибюлях появится больше новых турникетов, принимающих все современные виды оплаты. Завершится запуск в подземке 4G. Остались только "Теремки", – добавил он.
По словам Брагинского, работники метрополитена продолжают проводить усиленную дезинфекцию станций и подвижного состава.
Также пассажиров просят пользоваться бесконтактными средствами оплаты проезда и масками.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:
Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";
Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).