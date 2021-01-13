Метрополітен Києва визначив пріоритети на 2021: 4G у всій підземці й гілка на Виноградар

Київський метрополітен планує 2021 року зосередитися на продовженні будівництва гілки на Виноградар.

Про це повідомив начальник підземки Віктор Брагінський на сторінці у Facebook, відзначивши також роботу з облаштування інфраструктури доступності.

"У вестибюлях з'явиться більше нових турнікетів, які приймають усі сучасні види оплати. Завершиться запуск у підземці 4G. Залишилися тільки "Теремки", – додав він.

За словами Брагінського, працівники метрополітену продовжують проводити посилену дезінфекцію станцій і рухомого складу.

Також пасажирів просять користуватися безконтактними засобами оплати проїзду і масками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років: